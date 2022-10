Viabilità dimenticata: i soldi ci sono anche per la “mulattiera”… forse

Non ci sta il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, a passare come colui che ha dimenticato e abbandonato a se stessa la ex statale Istonia, volgarmente detta “mulattiera” nel suo tratto più in quota. Nei giorni scorsi l’ente del Chietino ha annunciato una serie di interventi sulla viabilità interna per oltre mezzo milione di euro. Nell’elenco dei lavori appaltati non figurava però la ex statale Istonia, quella che parte da Vasto, sulla costa, e arriva a congiungersi con l’Alto Molise, ad Agnone, passando per decine di paesi tra Abruzzo e Molise appunto.

Il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna

Una strada di collegamento divenuta strategica dopo la inopinata chiusura al traffico del viadotto sul Sente. Dall’Alto Vastese la ex statale Istonia è l’unica strada percorribile per raggiungere l’Alto Molise, almeno se si vuole evitare di dover raggiungere prima la fondovalle Trigno per poi risalire la fondovalle Verrino. Il problema è che si tratta di una strada che attraversa due regioni e dunque due Province ne hanno in gestione dei tratti. Quello a gestione pentra è stato sistemato alla buona, ma il tronco abruzzese, dall’abitato di Castiglione Messer Marino verso Belmonte del Sannio, tra l’altro più in quota, è messo male: fondo sconnesso, buche, avvallamenti, smottamenti, caduta massi e assenza della segnaletica rendono quel tracciato una sorta di “mulattiera” appunto. Nessun intervento previsto di messa in sicurezza, stando almeno all’elenco dei lavori trasmesso alla stampa dalla Provincia di Chieti.

Il presidente Menna e il consigliere Moro

Dopo la pubblicazione del nostro articolo, tuttavia, il presidente dell’ente, Francesco Menna, ha integrato il primo comunicato stampa, includendo, nel nuovo elenco, anche la ex statale Istonia. «Ventotto interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle strade provinciale per una spesa complessiva di quasi 3 milioni di euro inizieranno a breve, – spiega Menna, l’omologo chietino di Alfredo Ricci – segno della grande attenzione che abbiamo riservato alla tutela e alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e quale risposta concreta agli amministratori e ai cittadini». Le gare d’appalto per l’affido dei lavori partiranno nei prossimi giorni promette l’amministratore provinciale.

«Fin dal nostro insediamento, come amministrazione provinciale abbiamo voluto intraprendere con celerità un percorso di interventi mirati alla salvaguardia e al ripristino delle infrastrutture stradali di nostra competenza. – aggiunge il presidente Menna – E’ nostro impegno portare a compimento tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e che abbiamo preso con i sindaci, con gli amministratori e con i cittadini. Tra questi c’è ovviamente la messa in sicurezza delle strade. Un percorso iniziato dieci mesi fa e che proseguirà con celerità nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».

Nel nuovo elenco delle strade, in effetti, compare la “SP 212 Ex SS 86 Istonia (Vasto Marina-Castiglione)”, ma né il presidente Menna, né il consigliere provinciale delegato alla viabilità Carlo Moro, interpellato nel merito, sanno spiegare, al momento, se gli interventi di messa in sicurezza interesseranno anche il tratto oltre l’abitato di Castiglione, quello che conduce in Alto Molise appunto. Lo sapremo, magari, nei prossimi giorni, dopo che i due amministratori prenderanno contezza degli elaborati tecnici. La cosa che fa ben sperare è che lo stesso presidente Menna ha precisato che «per l’annualità 2023 sono già state destinate ulteriori risorse» al comparto viabilità.