Viabilità, l’ex Istonia 86 e il viadotto ‘Sente-Longo’ tornano ad essere infrastrutture statali

L’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella riunione di questa mattina, giovedì 19 dicembre, avente ad oggetto l’integrazione istruttoria alla richiesta di parere ai sensi dell’art. 1-bis, comma 1, del D.Lgs. 461/99 sulla proposta di revisione della rete stradale di interesse nazionale, ha dato parere favorevole affinché i tratti stradali ex SS 86 Var ‘Sente’ e ‘Istonia’, oggi rispettivamente SP 212 e SP 213 (collegamento veloce Castiglione Messer Marino – Agnone) tornino a essere classificati quali strade statali.

In particolare, la Div. 2 della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ritiene che vi siano i requisiti affinché le due infrastrutture siano riclassificate strade statali, per l’opportunità di essere gestite da un ente che abbia i necessari mezzi per consentire la fruizione in sicurezza della strada con riferimento alla complessità e importanza di gallerie e viadotti.

Viadotto Sente

“Agnone, per la sua centralità nel territorio montano dell’alto Molise e basso Abruzzo, così come è stato ribadito dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, necessita di una rete infrastrutturale fruibile e veloce gestita da un ente, in questo caso dall’Anas, che possa far fronte alle possibili problematicità derivanti dalla sua orografia – il commento del presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, e dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Michele Marone, quest’ultimo presente all’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Era un obiettivo che ci eravamo prefissati per consentire a un’area strategica dell’Alto Molise e del basso Abruzzo una migliore manutenzione infrastrutturale, velocizzando gli spostamenti tra i diversi Comuni, affinché tutti i cittadini possano usufruire, in maniera puntuale, dei servizi che insistono nell’area agnonese, come l’ospedale, il presidio dei Vigili del Fuoco, gli istituti scolastici, l’area industriale e artigianale, ma anche raggiungere la costa adriatica più facilmente”.

“Un risultato fondamentale per garantire maggiore efficienza nella manutenzione delle infrastrutture di collegamento tra Alto Molise e Alto Vastese. Un obiettivo primario nell’agenda dell’amministrazione provinciale che è stato raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra più istituzioni. Dal lavoro della Provincia di Isernia a quello dei Comuni altomolisani che hanno deliberato a favore della ristatalizzazione, passando per l’impegno della Regione Molise e degli assessori Niro e Marone. Ora bisogna premere l’acceleratore sull’intervento di riapertura del ponte Sente affinché le nostre comunità e quelle dei vicini centri abruzzesi possano tornare a riabbracciarsi e ad alimentare la crescita del tessuto socioeconomico”, il commento del presidente della Provincia d Isernia, Daniele Saia appresa la notizia.