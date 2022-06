Viabilità, Menna: «Presto la messa in sicurezza delle strade tra Rosello e Giuliopoli»

«E’ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante la manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada di proprietà della Provincia di Chieti ricadenti nella zona del Basso Sangro-Trigno ed in particolare sulla SP 155 “Colledimezzo-Borrello” (nel tratto Rosello – intersezione con SP 225 ex SS 558 Sangritana 2°) e della SP 169 “Giuliopoli” per un importo complessivo di oltre 320mila euro».

Le strade interessate sono la SP 155 “Colledimezzo-Borrello” (nel tratto Rosello – intersezione con SP 225 ex SS 558 Sangritana 2°) e la SP 169 “Giuliopoli”.

A renderlo noto è il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che specifica che il progetto prevede interventi che verranno eseguiti sul alcuni tratti viari ricadenti nei comuni di Borrello e Rosello. «L’obiettivo – specifica il Presidente Menna – è quello di eliminare i maggiori cedimenti ed avvallamenti presenti, in quanto le due strade oggetto di intervento non rispettano gli adeguati standard di sicurezza per la circolazione veicolare a causa in particolar modo di dissesti e degradi della pavimentazione stradale. Le sconnessioni del piano viabile sono da imputare principalmente all’usura dello strato superficiale, ma anche ai cedimenti della fondazione stradale e all’azione usurante degli agenti atmosferici».

«Interverremo dunque per ripristinare il manto stradale laddove maggiormente logorato ed usurato», conclude Menna che sottolinea come poiché le risorse economiche a disposizione dell’Ente non sono cospicue, saranno effettuati solo quegli interventi dove è presente il più alto rischio per la sicurezza della circolazione stradale.