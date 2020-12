Vigili del fuoco: in Abruzzo uno dei sette centri di formazione di livello nazionale

«L’Aquila avrà uno dei sette centri di formazione dei Vigili del fuoco individuati sul territorio nazionale. Si tratta di una conferma molto importante che deriva da mesi di interlocuzioni e di lavoro certosino, cominciato grazie alla Lega e all’allora ministro Matteo Salvini, inserita nel contesto di una strategia che dovrà coinvolgere anche l’aeroporto dei Parchi mirata a fare del capoluogo abruzzese un vero Hub dell’emergenza e della sicurezza a livello italiano».

Lo dichiara il vice presidente della giunta regionale abruzzese, Emanuele Imprudente. «All’Aquila – dice Imprudente – nascerà un vero e proprio polo didattico dei vigili del fuoco, con funzioni nazionali, in stretto collegamento con le strutture esistenti e con quelle che saranno sviluppate nei prossimi mesi. Ringrazio per questo il Dipartimento dei vigili del fuoco, per il grande lavoro portato avanti per l’attenzione e centralità riservata alla città dell’Aquila, degno riconoscimento di quanto si è saputo fare negli ultimi anni, in particolare nel post emergenza sismica. Ringrazio anche il senatore Gaetano Quagliariello per la preziosa interlocuzione portata avanti e il Comune dell’Aquila che finalmente accordato la disponibilità necessaria. Sinergia importante per sviluppare strategie che avranno impatto e ricadute decisive sul territorio. Il riuso del Progetto Case potrà avere un forte impatto simbolico e consentirà di avere strutture funzionali e all’avanguardia» conclude Imprudente.