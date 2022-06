Vigili del fuoco, l’impegno dell’ingegner Barone per potenziare i distaccamenti

Giornata storica, quella di oggi, presso il comando dei Vigili del fuoco di Trapani, con la partecipazione di personale, libero ed in servizio, proveniente dai sette distaccamenti operativi e di dirigenti sindacali. Dopo il saluto del comandante provinciale, l’ingegner Michele Burgio, si è aperto un dibattito fattivo e costruttivo tra i colleghi sulle problematiche che attanagliano il comando di Trapani alla presenza del segretario generale della Federdistat-Cisal Antonio Barone, già direttore regionale del Molise, e del segretario generale aggiunto ispettore Vincenzo Cuttone.

«Tra i vari interventi è emerso che l’operatività del comando di Trapani deve essere potenziata con nuovi mezzi ed attrezzature per il soccorso che risultano ormai obsoleti. – spiega l’ingegnere Barone – Hanno avanzato inoltre la necessità di dotare il comando di una ulteriore autoscala per garantire un soccorso più efficiente ed efficace. Si chiede anche l’accelerazione delle procedure d’adeguamento della sede di Pantelleria e l’apertura del nuovo distaccamento Custonaci, nonché sollecitare assunzioni degli stabilizzanti».

Il segretario generale Antonio Barone ha assicurato che lavorerà nelle sedi opportune per creare le condizioni favorevoli per realizzare i vari obiettivi. «Abbiamo confermato le nomine sindacali, – aggiunge in chiusura l’ingegnere Barone – come segretario provinciale della Federdistat-Cisal -Trapani-VC Giacomo Sammartano e del segretario regionale Sicilia CR Salvatore Martinico».