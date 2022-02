Vìola il divieto di avvicinamento alla ex, scatta l’arresto per un uomo nel Vastese

I Carabinieri della stazione di Vasto hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale di Foggia, un 36enne nato e residente a Foggia ma di fatto domiciliato a Vasto. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex convivente, ha più volte violato tale provvedimento, recandosi in più circostanze a Foggia nei pressi dell’abitazione della donna, tanto da indurre la competente A.G., su segnalazione dei carabinieri, ad emettere un provvedimento cautelare degli arresti domiciliari, che il prevenuto sconterà nel comune di Vasto.

