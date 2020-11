Violenza sulle donne, Comune di Agnone installa panchina in centro

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne tramite, il Comune di Agnone ha promosso l’installazione di una panchina in piazza “Giovanni Paolo II”. Inoltre, il 29 di novembre, presso Palazzo San Francesco (ore 16,00), previsto un incontro – dibattito che vedrà come tema la legislazione in materia di diritti per le donne vittime di violenza.

“Ancora oggi, purtroppo, molte donne sono vittime di brutalità, sia fisiche che psicologiche – ha detto il primo cittadino di Agnone, Daniele Saia -. Il 2020 ha visto aumentare i casi di violenza in particolare tra le mura domestiche. Violenze che vanno fermate e oggi più che mai c’è bisogno di sensibilizzare il tema. Per questo l’Amministrazione comunale – ha aggiunto Saia – ha deciso, in collaborazione con i Giovani per Agnone Democratica, di installare simbolicamente una panchina in pieno centro cittadino. Dopodiché il 29 novembre abbiamo organizzato l’evento di presentazione del progetto musicale no-profit ‘Neanche una (in più)’ promosso da due agenti di Polizia, Sobrino Coppetelli e Paolo Izzi. Voglio ricordare, infine, che nessuna donna è sola in caso di violenza. Ci si può rivolgere alle autorità competenti oppure al numero verde 1522.”