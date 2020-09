Visita del Questore Soricelli alla Provincia di Isernia

Il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci ha incontrato, nella sede istituzionale del Palazzo Provinciale, il nuovo Questore di Isernia Luciano Soricelli.

Il Presidente Ricci ha illustrato al Capo della Polizia le peculiarità del territorio e illustrate le difficoltà, in termini di sicurezza, in cui si trovano ad operare i 52 sindaci della provincia di Isernia. Il Questore, precisando che il controllo di tutto il territorio, e non solo della città capoluogo, è il suo obiettivo primario, ha assicurato la sua collaborazione a supportare gli enti per la sicurezza, la prevenzione e il contrasto della criminalità, anche tramite la preziosa collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e sindaci, ai quali è demandata per primi la competenza territoriale.

Da parte di entrambi è stata espressa la convinta volontà di collaborare reciprocamente: «Così come è sempre avvenuto, la Questura potrà contare sulla massima collaborazione da parte della Provincia e dei Comuni perché il dialogo tra gli enti rappresenta un punto fondamentale per il buon governo quotidiano della nostra comunità», ha sottolineato il presidente Ricci che ha omaggiato il Questore di alcune pubblicazioni della Provincia di Isernia che illustrano le peculiarità e le eccellenze enogastronomiche, culturali e turistiche del territorio astigiano.