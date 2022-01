Vittoria Iannacone a “Tali e Quali show”, l’in bocca al lupo di Paolo Palomba

«Sabato prossimo 15 gennaio sarò a Tali e Quali show con Carlo Conti su Rai 1. Che dire… Sono felicissima, emozionatissima, e carichissima… Mi raccomando dalle 21.30 su Rai 1 sabato 15 gennaio».

E’ l’annuncio postato in rete da Vittoria Iannacone, tra le altre cose segretaria provinciale di Campobasso dell’Associazione italiani nel mondo. E per il suo debutto su Rai 1 arrivano tempestivamente gli auguri e un grosso in bocca al lupo da parte di Paolo Palomba, presidente regionale della medesima associazione.