‘Voglio entrare in punta di piedi’, il nuovo cd di Dario e I Diamanti per esorcizzare il Covid

‘Voglio entrare in punta di piedi...’ è il mode che Dario e I Diamanti Orchestra hanno tramutato in realtà in questo anno duro e particolare.

“Il nostro obiettivo – spiega Dario Mastrostefano, leader del gruppo – è quello di entrare nel cuore delle persone attraverso la nostra musica. Quando si è fermato il mondo, è stato un duro colpo per tutti, non sapevamo davvero cosa fare, cosa pensare. E, allora, ci siamo buttati a capofitto su un progetto tutto nostro: incidere un disco. Nel nostro repertorio ci sono tante canzoni e, per decidere quali incidere, abbiamo fatto scegliere ai nostri followers sui social. Alla fine sono uscite 12 tracce. Abbiamo lavorato tanto, a distanza, e alla fine siamo riusciti a chiudere il progetto. Ma oltre alle 12 tracce abbiamo fatto di più: abbiamo deciso di regalare al nostro pubblico due inediti. Uno musicale per esorcizzare il momento attraversato e l’altro che parla di un tema come l’amore. In questo momento il cd è online. La bellezza di questo lavoro la devo alle tante persone che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Si tratta di Daniela Griguoli (voce), Nicolino Del Castello (voce e arrangiatore e autore di uno dei due inediti Excalibur), Massimiliano Di Palma (organettista, voce ed esecutore di Excalibur), Daniele Donnarumma (voce). Non da ultimi la casa discografica: la Naucrates Music, Andrea Madeo e Francesco Morelli, che si sono occupati della direzione artistica e la copertina del CD. I fonici : Antonio Mazzeo e Domenico Del Castello, l’arrangement Perderti: Danilo Gemma, la voce in Perderti: Daniela Griguoli e Gianluca Petralia, Antonio Sinibaldi che ha curato l’aspetto della comunicazione nonché ha scritto per noi il testo di Perderti. Dietro un grande progetto – conclude Mastrostefano – ci sono grandi sacrifici, ma anche, e soprattutto, unione di menti ecco perché ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicino e mi hanno aiutato a rendere realtà il mio sogno. Non serve aggiungere altro”.

Ecco il link del nuovo cd: https://wall.cdclick-europe.com/projects/002110