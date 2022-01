Votazione Capo dello Stato: Greco, Toma e Micone i ‘grandi elettori’ del Molise

Si è conclusa da poco la votazione del Consiglio regionale del Molise chiamato ad eleggere i tre rappresentanti che parteciperanno all’elezione del Capo dello Stato. Per le minoranze con 8 voti, dunque quelli del M5S e Pd, eletto il capogruppo del M5S Andrea Greco. Per la maggioranza Donato Toma e Salvatore Micone con 6 voti a testa. Un voto quello risultato attribuito a Quintino Pallante. In tutto hanno votato 21 consiglieri regionali.

