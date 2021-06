Weekend d’estate: alla guida ubriachi, denunciati tre giovani del Chietino

I carabinieri della compagnia di Ortona hanno avviato specifici servizi di controllo preventivi lungo la Costa dei Trabocchi tra Ortona e Casalbordino in particolare nei fine settimana per vigilare sulla sicurezza dei bagnanti che affollano le spiagge e monitorare la cd. movida serale e notturna nei locali dei centri storici e negli stabilimenti balneari più in particolare. Con il contributo delle Stazioni ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile sono state nello specifico vigilate le aree di sosta per prevenire eventuali furti sulle auto incustodite, monitorati i locali pubblici come forma di prevenzione di eventuali assembramenti e predisposti specifici posti di controllo alla circolazione stradale per accertare il tasso alcolemico degli automobilisti in uscita dai più noti locali di intrattenimento. Non sono state accertate ovvero segnalate al 112 forme di assembramenti mentre nel corso dei detti controlli stradali allestiti in particolare la decorsa notte alla Marina di Fossacesia, sono state monitorate decine di veicoli in transito; tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico almeno il doppio superiore il limite consentito. Uno dei tre alla vista del dispositivo ha invertito la marcia tentando di eludere il controllo ma è stato subito raggiunto e fermato da un’altra pattuglia impegnata in zona. Il citato giovane conducente si era quindi posto alla guida pur consapevole di avere forse alzato un po’troppo il gomito mentre gli altri due, tra cui un millenial, hanno da poco conseguito la patente di guida, che è stata ritirata nell’immediatezza ed oltre alla sospensione fino ad un anno, sono stati tutti denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano per guida in stato di ebbrezza.

