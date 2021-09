WI-FI gratuito, undici nuove postazioni a San Pietro Avellana

«Da qualche giorno sono attivi ben undici nuovi punti di connessione WI-FI gratuita in altrettanti luoghi pubblici di San Pietro Avellana». E’ la comunicazione che arriva dall’amministrazione comunale del piccolo centro del Molise Altissimo, retta dal sindaco Francesco Lombardi. Navigare liberamente, senza costi e velocemente per superare l’isolamento territoriale e culturale dei centri montani. E’ questo il senso alla base dell’iniziativa che ha visto attivare nuove postazioni wi-fi in paese. A partire dalle nuove pensiline di sosta per gli autobus, passando per il Comune, il museo, l’area camper, la piazza principale, l’area dedicata allo sport e al benessere in viale Cacciavillani.

«Il progetto #WiFi4EU è stato realizzato mediante un finanziamento diretto della Commissione europea al Comune di San Pietro Avellana – spiegano dal Municipio – e fornisce un nuovo, importante, servizio ai sampietresi e ai turisti anche in visione dei prossimi progetti di realtà aumentata e virtuale». «Mentre altri sono impegnati a chiacchierare e giudicare, senza fare nulla per il paese, noi siamo impegnati a far crescere il nostro paese mantenendolo al passo con i tempi, offrendo servizi utili e costruendo passo dopo passo la comunità del futuro» aggiungono in chiusura dall’amministrazione Lombardi.