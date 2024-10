Zonedombratv.it mette il dito nella piaga della crisi idrica causata dalla gestione Sasi

Una gestione, per modo di dire, delle risorse e delle reti idriche, finita anche all’attenzione della Procura dopo gli esposti firmati da qualche sindaco coraggioso del Chietino. In attesa di eventuali sviluppi di rilevanza penale, è Zonedombratv.it che lancia la sua inchiesta “Zero in condotta: acqua, bene privato”. Tra gli intervistati anche il sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, che non le manda certo a dire all’indirizzo dei vertici della Sasi, il carrozzone politico che più che gestire le risorse idriche si limita a dispensare stipendi.

Correlati