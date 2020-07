Zootecnia e agroambiente, ancora tre mesi per la presentazione delle domande

L’assessorato regionale all’Agricoltura informa che è stata decisa la seconda proroga dei bandi PSR 4.1.1 (zootecnia) e 4.4.1 (investimenti nell’Agroambiente). In scadenza il prossimo 13 agosto, la nuova data è stata fissata al 20 ottobre 2020.

In questo modo si assecondano le esigenze delle aziende, alla luce delle difficoltà oggettive che hanno dovuto affrontare a causa dell’emergenza Covid.

Gli agricoltori, che non sono ancora riusciti a presentare le domande, avranno quindi ancora quasi tre mesi di tempo per poter accedere a due misure importanti.

La 4.4.1 ci aiuterà ad avere un’agricoltura molisana sempre più ‘pulita’ e in perfetta simbiosi con l’ambiente e il suo particolare contesto territoriale, rendendola di fatto anche più competitiva dal punto di vista qualitativo.

Il bando sulla zootecnia, fortemente voluto dall’assessore Nicola Cavaliere, nasce invece con l’intento di rilanciare un settore storico e glorioso per la nostra regione, fondamentale anche per rivitalizzare, economicamente e socialmente, le aree interne. Una iniziativa che, in occasione degli incontri organizzati ad hoc nei vari centri del Molise nel periodo pre Covid, aveva attratto grande interesse da parte degli allevatori, soprattutto i più giovani.