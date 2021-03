106 anni suonati: Assunta Falasca, la più anziana dell’Alto Vastese, è stata vaccinata

Quando è nata c’era la guerra, la prima guerra mondiale. Oggi, ben centosei anni dopo, soldati in camice bianco, con e senza stellette, sono in trincea per combattere la guerra contro un virus. Assunta Falasca, classe 1915, di frazione Casali di Schiavi di Abruzzo, è stata vaccinata contro il Covid19 questa mattina presso la casa di accoglienza “Monsignor Gasbarro” di Castiglione Messer Marino.

A 106 anni suonati la più anziana dell’Alto Vastese è stata vaccinata, insieme agli altri ospiti della struttura, dalla équipe sanitaria giunta dall’ospedale di Vasto, coordinata dal dottor Litterio.

«La signora Assunta è originaria di Schiavi di Abruzzo e da quattro anni è ospite della nostra struttura. – spiega don Vincenzino Lalli, mente e cuore della casa di accoglienza – Grazie a Dio è ancora perfettamente lucida e gode di buona salute».