Scienze motorie: Toni Tatangelo dottore da 110 e lode e menzione della Commissione

Un percorso di studi affrontato con perseveranza, diligenza e sacrificio che ha premiato con merito la sua determinazione. Toni Tatangelo si è laureato con 110 e lode, con una particolare menzione dalla commissione, nella laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate all’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche. Il neo dottore ha discusso un’apprezzata tesi in fisiologia umana dal titolo: “Rimodellamento muscolare durante l’esercizio: un modo per contrastare la fatica?”. Relatore professor Feliciano Protasi, coordinatore del gruppo di ricerca presso il Cast, Center for Advanced Studies and Technology, che si occupa principalmente di muscolo scheletrico.

Augurissimi al dottor Toni Tatangelo da parte della sorella Felisia, di mamma Maria Antonia e papà Giacomo. E ovviamente si associa alle congratulazioni anche la nostra redazione.