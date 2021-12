A bordo di un furgone rubato forza il posto di controllo, rumeno fermato dai Carabinieri

Nelle ore notturne appena trascorse i militari della sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Chieti, procedevano al fermo di polizia giudiziaria di un cittadino rumeno, in Italia senza fissa dimora, per i reati di ricettazione, porto abusivo di arnesi atti allo scasso e resistenza a pubblico ufficiale.

Il comandante tenente colonnello Massimo Di Lena

Lo stesso, alle ore 03.30 circa, in contrada San Leonardo di Francavilla al Mare non si fermava all’alt dei Carabinieri dandosi a precipitosa fuga a bordo di un autocarro Fiat Doblò, risultato rubato a Torrevecchia Teatina in serata. Raggiunto è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare e veniva trovato in possesso di vari arnesi da scasso e di una carta di circolazione relativa ad altro autocarro di proprietà di un residente in Francavilla al Mare.

Successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire in quest’ultimo comune un ulteriore mezzo rubato e nella disponibilità del fermato. Entrambi i mezzi saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo le formalità di rito. Il fermato è stato associato presso la casa circondariale di Frosinone dove verrà interrogato nei prossimi giorni.