Anas: l’ingegnere Eutimio Mucilli nominato chief operating officer di quattro direzioni

L’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS Italiane), Claudio Andrea Gemme, ha nominato i nuovi Direttori e i Responsabili delle Strutture Territoriali.

L’Ing. Eutimio Mucilli dal 1 giugno 2025 è Chief Operating Officer di quattro direzioni: All’Ing. Antonio Scalamandrè è affidata la Direzione Investimenti e Realizzazione, All’Ing. Francesco Caporaso la Direzione Servizi alla Produzione e All’Ing. Angelo Gemelli la Direzione Operativa. L’Ing.Luca Bernardini è stato confermato alla Direzione Tecnica.

L’ingegnere Mucilli



Eutimio Mucilli è Chief Operating Officer dal 1 giugno 2025 e direttore Investimenti e Realizzazione di Anas da agosto 2022 (in precedenza direttore Progettazione e Realizzazione Lavori da maggio 2020 a luglio 2022). Inoltre, dal 24 giugno 2019 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

L’ingegner Mucilli, originario di Castiglione Messer Marino, è entrato in Anas nel 1989 ricoprendo incarichi quali Direttore dei Lavori Nuove Costruzioni e Capo Centro manutenzione. Negli anni gli sono stati affidati incarichi dirigenziali in Veneto, Toscana e Lombardia, sia nell’Area Nuove Costruzioni che nell’Area Esercizio. È stato poi nominato Capo compartimento in Veneto e, successivamente, Direttore Regionale Anas per la Sicilia. A gennaio 2017 gli è stato affidato il ruolo di Responsabile Coordinamento Nuove Opere presso la Direzione Generale Roma, incarico che ha svolto fino a giugno 2019.

Prima del suo ingresso in Anas è stato Direttore di cantiere in un’impresa. Inoltre, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di vertice in alcune importanti società del settore, tra cui quello di Amministratore delegato di Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A.

Di seguito l’elenco dei nuovi Responsabili delle Strutture Territoriali per regione, con decorrenza a partire dal 15 luglio 2025:

In Piemonte e Valle D’Aosta, Ing. Aldo Castellari;

In Lombardia, Ing. Matteo Giuseppe Castiglioni;

In Liguria, Ing. Nicola Dinnella;

In Emilia Romagna, Ing. Nicola Prisco;

In Umbria, Ing. Anna Maria Angela Nosari;

Nelle Marche, Ing. Andrea Primicerio;

In Abruzzo e Molise, Ing. Paolo Testaguzza;

In Campania, Ing. Barbara Di Franco;

In Puglia, Ing. Francesco Ruocco;

In Calabria, Ing. Luigi Mupo;

In Sicilia, Ing. Nicola Montesano;

In Sardegna, Ing. Salvatore Campione

Sono stati confermati: nel Veneto l’Ing. Ettore de la Grennelais, in Toscana l’Ing. Stefano Liani, nel Lazio l’Ing. Marco Moladori e in Basilicata l’Ing. Carlo Pullano.