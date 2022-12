A Carovilli “Oroscopo al caffè – l’agenda di Greta Rodan”, ma portatevi la tazza da casa

Venerdì 30 dicembre ore 17 presso la sede della Società Operaia di Carovilli, si terrà la presentazione di “Oroscopo al caffé – l’agenda di GRETA RODAN”. Nell’agenda l’autrice presenta degli originalissimi oroscopi collegandoli, in maniera simpatica, con tradizioni, piatti tipici e proverbi di tutta la penisola italiana. Il ricavato delle vendite va direttamente ad “ALI-emozioni in movimento”, un’associazione che promuove iniziative contro la violenza, in ogni sua forma. Il volume, alla sua terza edizione, è patrocinato dalla Art&Publishing, le illustrazioni sono di Valeria Vallone e la grafica di Antonio Amicone. Intervengono: l’autrice Greta Rodan e Paolo Paolucci. L’evento avrà un accompagnamento musicale curato della cantautrice Daria Tanno. I presenti potranno anche degustare una tisana durante la serata, è richiesto solo di portare da casa la propria tazza.

