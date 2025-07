Olympia Agnonese: il presidente Russo si dimette, società nelle mani del sindaco. Appello a imprenditori e professionisti locali

Dalla società Polisportiva Olympia Agnonese 1967, riceviamo e pubblichiamo.

Si è chiusa da poche settimane una stagione sportiva che resterà impressa nella storia recente della Polisportiva Olympia Agnonese, la storica società dell’Alto Molise militante nella massima serie del campionato regionale. Una stagione vissuta tra sacrifici, passione e orgoglio. Una stagione in cui, grazie a un girone di ritorno da protagonisti, siamo riusciti a scalare la classifica fino a un meritato settimo posto.

Un risultato che premia il lavoro certosino di tutto lo staff tecnico che ha militato attorno alla prima squadra – figure di altissimo spessore umano e calcistico – capaci di forgiare un gruppo giovane, motivato, ambizioso. Un gruppo che ha dato tutto sul campo, ogni domenica, portando con sé il peso e l’onore di indossare i colori granata, senza mai risparmiarsi in campo, dando le proprie energie fisiche e d emotive perchè parte integrante di un progetto calcistico che vede uniti in campo e fuori dal campo giocatori e società.

Ma questo risultato non sarebbe stato possibile senza la dedizione, il cuore e il coraggio di una società che – per l’ennesima volta – ha affrontato una stagione fatta di salite, difficoltà, ostacoli. Lo abbiamo fatto, ancora una volta, da soli. Lo abbiamo fatto con le nostre forze, con i pochi mezzi a disposizione, chiudendo un bilancio in pareggio grazie al reperimento, per il 90%, di sponsor provenienti da fuori città. Una condizione che deve far riflettere.

Eppure, Agnone c’è stata. I nostri tifosi ci sono stati. Sempre. Nonostante tutto. In ogni domenica fredda, in ogni trasferta complicata, in ogni partita tirata. Senza mai farci mancare il loro affetto, il loro canto, il loro incitamento. L’amministrazione comunale c’è stata , in sintesi chi ha voluto fare cordata per il bene di tutti non si è risparmiato.

Come c’è stata – e continua ad esserci – la nostra scuola calcio, fiore all’occhiello della società, con oltre 110 iscritti e una collaborazione prestigiosa con il Sassuolo Calcio. Un settore giovanile che va oltre il campo: che educa, forma, accompagna i ragazzi in un percorso di crescita sociale prima ancora che sportiva. Un presidio di comunità, un punto di riferimento per decine e decine di famiglie alto-molisane.

Ad oggi il Presidente Mario Russo e i suoi più stretti collaboratori hanno deciso, come da statuto, in quanto atto dovuto e contemplato dallo stesso atto citato, di riconsegnare il mandato al sindaco pro-tempore, come da comunicazione ufficiale inviata all’amministrazione comunale a mezzo pec, ufficialmente il 9 giugno. Occorre precisare per completezza che la società fino al 30.06.2025 ha tenuto fede a tutti gli impegni presi.

L’attuale dirigenza si sta adoperando, con rinnovato interesse affinchè il progetto “POLISPORTIVA” vada avanti per il bene di questa collettività, al fine di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e chiede comunque anche agli imprenditori, locali, ai giovani, ai professionisti e a tutti i cittadini agnonesi un supporto ulteriore all’attività che la società continuerà a mettere a disposizione di tutti. Certi che l’orgoglio di noi Agnonesi ci spingerà a unire le forze per garantire quel senso di unione e di appartenenza territoriale quale testimonianza e consapevolezza di coesione e di volontà di agire insieme per il bene comune.

La società resta a disposizione di tutti.