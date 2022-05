A cavallo e a piedi in Alto Molise per il memorial “Aurelio Fasano”

Una riuscitissima manifestazione, a piedi e a cavallo, «per mantenere vivo il ricordo di chi non vive più in mezzo a noi» si è svolta nei giorni scorsi, con partenza da Forli del Sannio, tra i prati e i boschi dell’Alto Molise. Si tratta del memorial Aurelio Fasano, «che amava la vita, la gente, la festa, i cavalli, la sua terra».

«Così si sono riuniti amici, parenti, paesani, amanti dei cavalli e del cammino, tutti con un unico obiettivo: trascorrere una piacevole giornata in amicizia immersi nella natura. – spiegano gli organizzatori – Preparare l’evento è stato faticoso, dispendioso, ma la gioia di riunire tante persone, condividere passioni e talenti ripaga tutti gli sforzi, particolarmente in quest’anno in cui vogliamo tutti riappropriarci della libertà, della serenità, di tutto ciò che ci è mancato negli ultimi due anni». «Ciao Aurelio, cammina con noi, cavalca il tuo destriero, indossa il tuo cappello e fuma il tuo sigaro preferito cantando il ritornello di Vasco. Un abbraccio lungo fino al Cielo» è così che è stato salutato Aurelio.