Carabinieri: il comandante generale Luongo celebra a Vallombrosa il patrono dei Forestali

San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d’Italia, celebrato oggi a Vallombrosa (FI), alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, on. Francesco Lollobrigida, e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo.

Spiritualità e impegno istituzionale in uno dei luoghi simbolo della tradizione forestale italiana, dove il Santo scelse di vivere dedicandosi assiduamente alla preghiera e all’esercizio della penitenza, rivolgendo il suo operato, insieme ai suoi monaci, alla coltura dei boschi. È proprio a Vallombrosa che, nel 1869, nacque la prima Scuola Forestale Italiana.

Il Comandante Generale dell’Arma, rivolgendosi ai Carabinieri forestali, ha affermato: «Siamo davvero fortunati a lavorare per un obiettivo così alto, nobile e gratificante. A tutti voi rivolgo il mio grazie per l’entusiasmo e l’impegno che mettete in ogni azione, consapevoli che operiamo per il bene comune e per la bellezza del nostro Paese, straordinario patrimonio di biodiversità».