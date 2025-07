Forestali: la Regione Abruzzo offre l’olio per la lampada votiva in onore di San Giovanni Gualberto

E’ toccato al vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’onore di offrire, in rappresentanza della Regione Abruzzo, l’olio per la lampada votiva in occasione della cerimonia che, come ogni anno, celebra San Giovanni Gualberto, Patrono dei Carabinieri Forestali e protettore dei Forestali d’Italia. L’evento si è svolto, questa mattina, nell’Abbazia di Vallombrosa, nel Comune di Reggello, in provincia di Firenze, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Salvatore Luongo, e del sindaco di Reggello.

Il vicepresidente Imprudente, che ha coordinato l’organizzazione dell’evento con il Comando regionale dei Carabinieri Forestali, nel portare il saluto della Regione Abruzzo nella solenne celebrazione in onore di San Giovanni Gualberto, nel millenario cuore spirituale immerso nei boschi dell’Appennino toscano, ha parlato di “un privilegio che ci chiama a riflettere sul legame profondo tra fede, natura e servizio pubblico. Come Regione Abruzzo – ha detto il vicepresidente – quest’anno siamo orgogliosi di portare l’olio che alimenterà la luce della Cappella di San Giovanni Gualberto”.

L’olio è stato fornito dal Comitato per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Olio d’Abruzzo”, che è in procinto di ottenere l’importante riconoscimento, simbolo di tutela e valorizzazione di una eccellenza dell’olivicoltura regionale. “Una delle più rappresentative della cultura abruzzese, – ha ricordato il vicepresidente- un prodotto della terra che è anche frutto della dedizione, della passione e della qualità dei nostri agricoltori. L’Abruzzo – ha proseguito Imprudente – è una terra che custodisce più di un terzo della biodiversità italiana con tre parchi nazionali, un parco regionale e 25 riserve regionali. Non a caso è definita la “regione verde” per la sua ricchezza naturalistica e la biodiversità. La nostra identità – ha sottolineato – è fortemente intrecciata con il paesaggio, con i luoghi, con la montagna e con il mare. Tanto è vero, – ha continuato- che la nostra azione politica quotidiana è orientata da una visione di sviluppo sostenibile condiviso che mette al centro l’uomo, la natura e le future generazioni”.

L’offerta rituale dell’olio per la lampada votiva del Santo, che ogni anno viene donato da una diversa Regione d’Italia, è avvenuta nel corso della cerimonia liturgica, officiata dal Padre Abate Giuseppe Casetta e tenutasi all’interno della cappella di San Giovanni Gualberto, alla presenza di oltre un centinaio di ufficiali del Comando dei Carabinieri Forestali, provenienti da ogni parte d’Italia.



Alla cerimonia sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni civili, autorità militari e ordini professionali del settore forestale.

Al termine del rito e della funzione religiosa, grazie alla disponibilità e collaborazione di Coldiretti Abruzzo, sono stati offerti ai presenti i migliori prodotti ed alcune delle eccellenze enogastronomiche abruzzesi, con i cuochi contadini di Terranostra-Campagna Amica che hanno preparato un menu ad hoc, supportati dai giovani e dalle donne di Coldiretti.



“Un sentito ringraziamento – ha concluso Imprudente – va al Comando dei Carabinieri Forestali per il loro costante impegno nella salvaguarda del territorio ed anche per il contributo organizzativo che ha reso possibile questa giornata. Inoltre, – ha concluso – intendo esprimere profonda gratitudine anche al Comando regionale Abruzzo e Molise che, in questi anni, ha operato in stretto raccordo con l’amministrazione regionale condividendo una proficua e intensa collaborazione basata su salvaguardia dell’ambiente e valorizzazione del patrimonio naturale”.