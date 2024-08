A Fresagrandinaria tutti di corsa con la prima edizione di Corri Fresa

Appuntamento podistico di notevole rilevanza mercoledì 7 agosto a Fresagrandinaria che tiene ufficialmente a battesimo la prima edizione di Corri Fresa. L’intenso lavoro preparatorio e di “lancio” dell’evento da parte dell’Atletica Velo Club San Salvo sta per giungere in dirittura d’arrivo, il tutto in stretta collaborazione con la Proloco di Fresagrandinaria e l’Avis di San Salvo, oltre al patrocinio del comune di Fresagrandinaria.

L’evento avrà luogo nel suggestivo centro storico del paese, all’interno del quale è stato allestito un percorso ad anello di 3,4 chilometri per la camminata non agonistica e due volte per la gara competitiva per un totale di 6,8 chilometri.

Il ritrovo è fissato per le 17:30 presso il Morgione, la partenza della gara competitiva e della camminata è prevista per le 19:30.

Al termine della gara, tutti i partecipanti potranno godere del “terzo tempo” a base di pasta più una bibita, oltre al ristoro post corsa a base di frutta, mentre la serata sarà allietata dalla musica di Giovanni Annese.

Sono previsti premi ai primi cinque assoluti uomini e donne, premi alla società più numerosa e anche alcuni premi a sorteggio ai camminatori.

Grazie alla Corri Fresa, ecco un modo di concepire l’attività sportiva non solo col requisito della competitività ma anche attraverso un più sano divertimento, creando un momento di convivialità per la comunità e per coloro che non vogliono perdere l’occasione di correre e scoprire le bellezze del territorio fresano.

Per le iscrizioni, al costo di 5 euro, occorre inviare una mail al seguente indirizzo corrifresa@csenabruzzo.it .