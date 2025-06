Monaco alla marcia per la pace: «La pace si costruisce ogni giorno, con piccoli gesti, con la presenza, con l’impegno»

«Oggi ho vissuto un momento di intensa emozione partecipando al cammino “Pellegrini di Pace – Contro tutte le guerre”, promosso dalla Caritas diocesana di Trivento». Così Alessio Monaco, consigliere regionale d’Abruzzo e sindaco di Rosello, che ha preso parte alla marcia per la pace.

«Un appuntamento semplice all’apparenza, ma che ha toccato il cuore di tutti noi. – continua Monaco – Ci siamo ritrovati al Santuario Madonna del Canneto di Roccavivara, un luogo carico di spiritualità, per avviare un cammino di 7,5 km che è diventato simbolo di vicinanza, fraternità e speranza.

Camminare insieme, in silenzio o in dialogo, è stato un modo concreto per dire no alla guerra e sì alla pace, una pace che nasce dall’incontro, dalla fatica condivisa, dalla voglia di costruire legami. Tanti volti, tante storie, ma un solo cuore».

«Un grazie sentito a Don Alberto Conti e a tutta la Caritas di Trivento per aver reso possibile tutto questo. L’organizzazione, l’ospitalità, il calore umano che abbiamo respirato in ogni passo ci hanno fatto sentire davvero parte di una comunità viva. – aggiunge Monaco – Straordinario e toccante anche il videomessaggio del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme. Le sue parole, così cariche di verità e speranza, ci hanno riportati alla responsabilità personale e collettiva di essere seminatori di pace in ogni angolo del mondo, a partire dalle nostre piccole realtà».

«Alla fine del cammino, l’arrivo alla sede della Caritas è stato carico di gratitudine. – continua il sindaco Monaco – Le testimonianze, la preghiera della pace presieduta dal Vescovo Mons. Camillo Cibotti hanno chiuso questa giornata in un clima di raccoglimento e di fede profonda».

«Rosello, con i suoi pochi abitanti ma con un cuore grande, ha camminato insieme a Trivento. . chiude Monaco – E oggi abbiamo dimostrato che anche dalle aree interne può partire un messaggio potente e universale: la pace si costruisce ogni giorno, con piccoli gesti, con la presenza, con l’impegno».