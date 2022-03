“A mio padre”, primo premio per il poeta di Poggio Sannita Tiberio La Rocca

Tiberio La Rocca vince la terza edizione del concorso “Sant’Antonio Abate” di poesia e racconti 2022. Il premio, organizzato dall’associazione culturale “Parla la persona“, in collaborazione con il Comune di Bussi sul Tirino, ha premiato il poeta originario di Poggio Sannita con il primo posto nella sezione della poesia in lingua italiana con la composizione “A mio padre“. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di luglio. «Pur avendo ridotto di molto la partecipazione ai concorsi, qualche buon risultato ancora arriva. – questa la dichiarazione del poeta poggese – Negli ultimi tempi mi sono dedicato ad altro e ben poco spazio ho riservato ai premi letterari. Sto lavorando a vari progetti che vedranno la luce a breve. Il prossimo 9 e 10 aprile a Subiaco, presso il Teatro Marzio, parteciperò allo spettacolo teatrale “Lucrezia 500”, di cui ho composto le poesie. Ringrazio la giuria e gli organizzatori del premio per il riconoscimento. Dedico questo riconoscimento al paese dove sono nato che, negli ultimi tempi, sta dando grande spazio alle iniziative culturali».

foto di repertorio