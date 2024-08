A piedi, in bici ed a cavallo, inizia il week-end a ritmo lento di Carovilli

Un fine settimana in simbiosi con la natura a Carovilli, emblema dell’Alto Molise patrimonio Unesco per la biodiversità, che ha richiamato nel paese altomolisano già moltissimi iscritti alla seconda edizione della escursione a cavallo lungo sentieri e tratturi.

Un appuntamento nato dalla volontà di un gruppo di giovani amici che hanno trasformato l’area attrezzata in località Prata Nova in un vero e proprio ritrovo per gli amanti dei cavalli e che, attraverso l’itinerario estremamente suggestivo, riesce a raccontare le peculiarità paesaggistiche e storiche di questa terra così fortemente vocata al turismo equestre.

La grande attenzione nei confronti della fruizione del territorio in maniera sostenibili ha aperto anche a nuove offerte come l’escursionismo ed i tour in e-mtb svolti in collaborazione con guide abilitate AIGAE e SIEB, scuola italiana E-Bike.

La novità del tour in e-mtb ha riscontrato grande interesse portando al tutto esaurito in poche ore, segnale interessante per un territorio potenzialmente vocato al ciclo-escursionismo ed al turismo sportivo.

L’evento ha l’intento di raccontare il territorio puntando soprattutto sull’accoglienza e la convivialità tipica dei piccoli paesi. Non mancheranno la musica dal vivo con gruppi presenti il sabato sera e durante il pranzo della domenica che potrà essere prenotato al numero telefonico 339 33333481 fino a disponibilità di posti.

Appuntamento quindi dalle ore 17.00 di sabato 24 agosto a Carovilli, presso l’area attrezzata in località Prata Nova.

Riferimenti per prenotazioni tour:

tour e-mtb: terrAMea – cooperativa di comunità 0865 1998297

escursione trekking: Guida GAE Valeria Fabrizio 3201818141