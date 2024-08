“Cazzariegl e fasciuol” dentro le mura del castello di Vastogirardi

Degustare un piatto tipico e identitario della tradizione gastronomica locale all’interno delle mura del castello di Vastogirardi. Torna questa sera, in Alto Molise, il tradizionale appuntamento con la “Sagra d r Cazzariegl e Fasciuol”. «I Cazzariegl – spiegano gli organizzatori dell’evento enogastronomico – sono un piatto semplice ed essenziale negli ingredienti, ma richiedono una preparazione alquanto laboriosa. L’impasto è realizzato con acqua e farina e lavorato in modo da ottenere un panetto compatto, ma morbido che si lascia riposare per un determinato tempo, poi viene tagliato a listarelle e assottigliato a mo’ di spaghetto un po’ più doppio, ma lunghissimo. Appena pronta la pasta viene lessata e poi condita con un sugo realizzato con pomodoro, cipolla, fagioli borlotti e cotiche».

Durante la serata si possono gustare anche altri prodotti tipici locali quali salsiccia, latticini, dolci e vino di qualità. Il piatto dei “Cazzariegl e Fasciuol” è anche censito nell’albo dell’Accademia della cucina italiana.