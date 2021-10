Abbandona elettrodomestici nell’ambiente, scoperto e sanzionato dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Forlì del Sannio, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei reati con particolare riferimento a quelli contro l’ambiente e il territorio, nei giorni scorsi hanno sorpreso in flagranza una persona residente in Abruzzo, ma domiciliata in Alto Molise, che stava abbandonando dei rifiuti, consistenti in elettrodomestici, in un’area comunale non autorizzata. Immediato l’intervento degli uomini dell’Arma che, oltre ad imporre l’obbligo di rimozione dei rifiuti appena scaricati, hanno elevato una contravvenzione di euro 150 ai danni del responsabile.

