Skiroll, gli atleti di Capracotta in evidenza nel Gran Prix Sportful di Pedavena

Si è svolta domenica, sul tracciato da Pedavena (BL) a Passo Croce D’Aune, la 42° edizione del Gran Prix Sportful, gara di skiroll in salita in tecnica libera, con partenza mass start per tutte le categorie, sulle distanze di Km 9.5, Km 3.1, Km 1.

La manifestazione di quest’anno raggiunge il record di iscrizioni di sempre a quota 358 e il record di atleti classificati con 344. L’evento ha richiamato atleti di molti Sci Club italiani, nonché della nazionale dell’Ucraina, di Spagna e Andorra. Percorso molto impegnativo con dislivello totale superiore a 700 m, spesso tappa di arrivo in salita del giro d’Italia di ciclismo.



Tra i partecipanti anche gli Sci Club del centro-sud, di Capracotta, Barrea, Pescocostanzo e Subiaco, che hanno ottenuto dei buoni risultati e due podi nelle categorie children.

L’atleta dello Sci Club Capracotta Di Tanna Silvia (2009) si aggiudica la prova di 3 Km della categoria Ragazzi femminile (U14) su un totale di 29 classificati, mentre l’altra atleta dello Sci Club Capracotta Paglione Ilaria (2008) chiude al 16° posto.

Terzo posto per l’atleta del Winter Sport Club Subiaco Tozzi Tommaso (2007) nella categoria Allievi (U16) maschile su un totale di 37 classificati, Km 3 TL. A seguire al 24° posto Checchi Simone, Winter Subiaco e Paglione Samuele (2007) S.C. Capracotta al 33° posto.

Nella gara U16 femminile 9° posto per Di Tanna Claudia (2007) Sci Club Capracotta su un totale di 33 classificate.

Nella prova di km 9,5 Mirko Di Iulio (classe 2003) S.C. Barrea, ottiene un buon risultato, con il 35° posto in classifica generale, in competizione con gli atleti delle squadre nazionali sia giovanile che seniores e dei corpi militari, su un totale di 125 classificati assoluti. Gli altri atleti del centro-sud partecipanti alla gara di km 9,5 sono stati nell’ordine di classifica De Sanctis Franco (2003) (71°classificato) S.C. Barrea, Acqui Andrea (2005) Winter Subiaco (74° classificato), Sassano Antonio (1978) Amatori Fondo Campobasso (77° classificato), Di Bucci Andrea (2005) S.C. Capracotta (91° classificato).

Nella prova femminile 35° posto per Angelaccio Maria (2004), Sci Club Capracotta, nella prova di Km 9,5 su un totale di 51 classificate, tra cui numerose atlete della nazionale italiana e dei corpi militari di stato. A seguire le atlete dell’U.S. Pescocostanzo Donatelli Stefania (2005) e Di Giacomo Cecilia (2004) rispettivamente 41° e 42° classificate.

Gli altri atleti partecipanti dello Sci Club Capracotta sono stati Carlini Ludovico (2009) 28° classificato nella categoria U14 maschile, mentre nella prova della categoria Cuccioli U12 maschile hanno preso il via Paglione Riccardo (2011) e D’Andrea Stefano (2010), entrambi atleti dello Sci Club Capracotta.

Nella gara assoluta di Km 9,5, Esteve Ireneu, (1996) Andorra, si aggiudica la prova per la terza volta consecutiva dopo le edizioni del 2018 e 2019, al secondo posto l’atleta delle Fiamme Gialle Predazzo Barp Elia (2002), terzo l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri Longo Fabio (2001).

Nella categoria femminile, si aggiudica la prova assoluta Franchi Francesca (1997) delle Fiamme Gialle Predazzo, al secondo posto Ganz Caterina (1995) Fiamme Gialle Predazzo, al terzo posto l’atleta del Centro Sportivo Esercito De Francesco Ilenia (1996).

Numerosa la presenza del pubblico lungo i tornanti finali della salita verso Croce D’Aune. A sostenere i nostri atleti di centro-sud lungo il percorso i tecnici e accompagnatori: Tommaso Tamburro, Cera Loreto Tozzi Pierfrancesco, D’Andrea Oreste, Trozzi Francesca, D’Andrea Alessandro, Di Tella Pierino, Potena Paolo, Giuliano Ida, Carlini Mirko.

Ad assistere alle gare anche il Presidente della Fisi Flavio Roda, che tiene tantissimo all’attività agonistica e di allenamento dello skiroll, un’attività in crescita in ambito federale, che rappresenta la versione estiva dello sci di fondo.

La gara, come sempre, perfettamente organizzata dallo Sci Nordico Sportful e dalla famiglia Cremonese, proprietaria del marchio Sportful, Karpos, Castelli, era valida come 13a prova di Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll.

Oreste D’Andrea