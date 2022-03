«Abbandonati da tutti, solo i Vigili del fuoco ci hanno salvato»

«Vorrei ringraziare pubblicamente e di vero cuore i Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone per l’aiuto che ci hanno prestato, quando altri enti ci hanno sostanzialmente detto di arrangiarci». E’ il messaggio che arriva da Walter Diana, il papà della famiglia di Belmonte del Sannio rimasta bloccata in mezzo alla bifera di neve la notte tra sabato e domenica. Mentre rincasava, con tre bambini a bordo, l’uomo ha avuto difficoltà a continuare a causa della carreggiata completamente ricoperta di neve. L’episodio si è verificato intorno alle ore due del mattino e a quell’ora il transito dei mezzi spazzaneve, sia provinciali che comunali, è piuttosto scarso. Un’intera famiglia bloccata nella neve, la bufera che impazza all’esterno con le temperature che crollano. La richiesta di soccorso, da parte del capofamiglia, agli enti gestori delle strade, ma nessuno che interviene. Alla fine la questione viene risolta dai Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che intervengono con il gatto delle nevi in dotazione e permettono alla famiglia in difficoltà di tornare a casa.

