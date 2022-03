Neve record in Alto Molise: scatti virali, ma sono un falso

Le nevicate delle ultime ore non hanno creato solo disagi ai residenti dell’entroterra molisano, ma hanno anche intasato i social di foto e scatti suggestivi, più o meno artistici. A fare la parte da padrona, come sempre quando si parla di neve, è Capracotta, il “tetto” dell’Alto Molise. Il problema è che l’immagine che è diventata virale, condivisa migliaia di volte e pubblicata anche da qualche “blasonata” pagina di turismo molisano, è un falso, o meglio, la foto è reale, ma non si riferisce a Capracotta. Lo scatto in questione mostra un anziano che fa capolino da un portone quasi completamente coperto di neve. E ha appunto fatto il giro del web come foto da Capracotta. In realtà, come è stato poi accertato e dimostrato proprio da alcuni abitanti di Capracotta, Giorgio Paglione in testa, si tratta di una immagine realizzata da Simone Tuccella a Castel del Monte, in provincia de L’Aquila, alle pendici del Gran Sasso, quindi in Abruzzo, e si riferisce ad una nevicata del 2017. Tra l’altro proprio in questi giorni a cavallo tra febbraio e marzo, ma nell’ormai lontano 2015, le nevicate di Capracotta entrarono nel Guinnes World Record. In quell’occasione caddero 256cm di neve in 24 ore.

