Abruzzesi nel mondo, eletto il rappresentante dell’Osservatorio per l’emigrazione all’interno del Cram

Al via i lavori dell’Osservatorio per l’emigrazione con la prima seduta che si è tenuta oggi presso la sede del Consiglio regionale a Pescara. A rappresentare il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio c’era il Sottosegretario Daniele D’Amario che ha coordinato i lavori.

«Abbiamo preso contezza di tutti i rappresentanti che sono incardinati nell’Osservatorio – ha detto il sottosegretario Daniele D’Amario – ed inoltre abbiamo eletto il rappresentante dell’Osservatorio all’interno del Cram (Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo, ndr), riconfermando nella carica Antonio Innaurato. E’ stata senza dubbio una giornata proficua – ha aggiunto il Sottosegretario – soprattutto perché l’Osservatorio si è dato una prima importante scadenza con la riformulazione di una nuova legge sul Cram che risale ormai al 2004. Da quella data molte cose sono cambiate e dunque non è più rinviabile una revisione della legge stessa, necessaria per adeguarla alle nuove esigenze che vive il mondo dell’emigrazione abruzzese. Bisogna prendere coscienza del mondo che cambia – ha concluso D’Amario – e quindi di associazioni di abruzzesi all’estero che operano in altri aree del mondo fin qui non considerate, a cominciare dalle associazioni che operano in Cina e Giappone».