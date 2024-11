Agnone scende in piazza per dire «no» alla violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” anche il Comune di Agnone propone di «tornare a riflettere su un tema che purtroppo ancora miete troppe vittime nel nostro Paese».

«Ce lo siamo detti un anno fa in una bella manifestazione in piazza con scuole e associazioni: mettere fine alla violenza sulle donne è una responsabilità condivisa, fra cittadini e istituzioni. Da quel giorno in Italia sono state uccise altre cento donne. Questo deve continuare a responsabilizzarci. – continuano dall’amministrazione comunale – Il lavoro di sensibilizzazione delle scuole, delle nostre associazioni sportive e culturali, non si è mai arrestato. E qualche giorno fa è stato presentato il progetto “Apri gli occhi“, che impegna tanti attori del nostro territorio nel contrasto a questa piaga sociale ogni giorno, non solo il 25 novembre. Le iniziative di questa giornata ci ricordano l’urgenza, l’impellenza di intervenire, tutte e tutti insieme».

«Ci ritroviamo tutti stasera, alle 19 in Piazza Unità d’Italia, per un momento di commemorazione e riflessione, davanti a una installazione in onore di tutte le vittime di violenza di genere che vuole illuminare il buio della violenza. Per ripeterci, ancora, che non deve più capitare a nessuna».