Abruzzo Economy Summit: eccellenti performance del PIL ed esportazioni, per Marsilio va tutto a gonfie vele

Nel suo discorso di chiusura della prima giornata di Abruzzo Economy Summit, il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha offerto una panoramica completa sulle prospettive di sviluppo strategico ed economico del territorio abruzzese. Marsilio ha posto un accento particolare sull’importanza nevralgica degli investimenti in infrastrutture e logistica, definendo la regione come “una vera e propria cerniera tra nord e sud e tra est ed ovest, per il cui ulteriore sviluppo sono stati previsti interventi mirati su ferrovie, autostrade, porti e interporti. Inoltre, – ha proseguito- si punta al consolidamento e alla crescita dell’Aeroporto d’Abruzzo, ormai prossimo a raggiungere il traguardo del milione e mezzo di passeggeri entro fine anno”.

Un contributo fondamentale alla tenuta dell’economia reale è arrivato anche dal settore turistico, la cui incidenza sul PIL regionale ha varcato la soglia del 10% grazie a politiche di destagionalizzazione, grandi eventi culturali e un forte rilancio d’immagine su scala nazionale e internazionale. Sul fronte dell’innovazione industriale e dell’attrattività del tessuto produttivo, Marsilio ha rivendicato i tempi rapidi dell’amministrazione regionale nel favorire la ripartenza di marchi storici come Brioni, l’insediamento di importanti realtà dell’alta moda come quello di Cucinelli a Penne e la costituzione del Distretto Aerospaziale, capace di valorizzare le numerose eccellenze del settore già presenti ma poco connesse in passato.

A testimonianza di questa dinamicità, il Presidente ha ricordato le eccellenti performance del PIL ed esportazioni — con il comparto farmaceutico in grado di compensare le difficoltà cicliche dell’automotive — e i positivi indicatori sull’occupazione, con un tasso di disoccupazione sceso al 4,4% e quello femminile ridotto al 7%. “Questa virtuosa combinazione di fattori, unita ai sostegni diretti per le famiglie in difficoltà e alle sinergie tra istituzioni e mondo dell’impresa, – ha concluso – mi consente di lanciare un messaggio di fiducia rivolto soprattutto alle nuove generazioni, ribadendo con forza che l’emigrazione dal proprio territorio non rappresenta più una scelta obbligata per il futuro professionale dei giovani abruzzesi”.