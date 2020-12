Abruzzo unica regione rossa, Paolucci: «Colpa delle scelte sbagliate di Marsilio»

«L’Abruzzo fermo fino a Natale: grazie presidente Marsilio. Non tutelata né la salute né l’economia».

Duro commento di Silvio Paolucci, ex assessore alla sanità e attualmente consigliere regionale di opposizione, all’annuncio del Governatore Marsilio che l’Abruzzo dovrà restare per un’altra settimana in zona rossa, così come deciso dalla Cabina di regia a Roma.

A destra Silvio Paolucci (Pd)

«Marsilio conosceva bene le norme quando fece questa scelta. – continua Paolucci – Questo è il regalo della Giunta lenta agli abruzzesi titolari delle attività che vedranno sfumare un periodo molto importante dell’anno; alle famiglie degli studenti che faranno ancora lezioni a distanza; agli operatori del comparto economico, turistico e commerciale, in ginocchio e ancora in attesa delle risorse a fondo perduto promesse dalla Regione.

Smetta di dire tante bugie mischiando i colori, l’ultima delle tante il 17 novembre quando diceva testualmente “avevo pronosticato fin da subito che con questo andamento e con questa curva dei contagi tutta l’Italia finirà in zona rossa”.

Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. In pratica ci siamo rimasti solo noi. A furia di fare dispetti al Governo per conto della Meloni ha incastrato l’Abruzzo e gli abruzzesi che dovrebbe amministrare e che ha costretto a tenere le braccia incrociate per via delle sue scelte sbagliate».