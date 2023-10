Acqua a chilometro zero, installata la “casetta” erogatrice a Castiglione: sabato l’inaugurazione

Niente plastica, niente fardelli o pesi da portare, niente file in cassa al supermercato, niente trasporto su gomma, con l’intuibile riduzione dell’inquinamento e dei costi. Il tutto installando, sembra quasi banale, una casetta dell’acqua, per poter bere acqua a chilometro zero, dando una mano anche all’ambiente.

L’amministrazione comunale di Castiglione Messer Marino, infatti, ha dato mandato alla ditta Idrotecnosud, di installare una casetta dell’acqua in paese. L’erogatore tecnologico è stato posizionato in via Madonna delle Grazie e sarà inaugurato nel pomeriggio di domani, sabato 28 ottobre, alle ore 17.

«E’ il modo più ecologico e sano di consumare acqua, – spiega l’imprenditore Gennaro Di Tiello, originario di Belmonte del Sannio, installatore della casetta dell’acqua anche a Castiglione – cioè quello di utilizzare la risorsa idrica dell’acquedotto comunale opportunamente depurata. I vantaggi sono evidenti: niente file al supermercato per caricarsi di cartoni di acqua imbottiglia e quindi nessun peso da trasportare fino a casa; niente trasporti inquinanti, quelli su gomma. Inoltre l’acqua del rubinetto è sempre disponibile e non ci sono limiti di quantità».

Nel corso della inaugurazione saranno illustrati tutti i dettagli per il corretto prelievo dell’acqua.