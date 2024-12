“Acqua, la rivolta della Terra”, la presentazione del libro-manifesto della rete di resistenza alla devastazione ecologica e sociale

Mercoledì prossimo 18 dicembre alle ore 18 presso Palazzo Saliceti a Ripattoni di Bellante (TE) si terrà la presentazione del libro “Abbecedario dei Soulèvements de la Terre” alla presenza di Claudia Terra, curatrice dell’edizione italiana per Orthotes.

Dal 2021, il movimento dei Soulèvements de la Terre è protagonista in Francia di numerose lotte in difesa del territorio e dell’acqua in particolare, promuovendo grandi mobilitazioni in vista dell’istituzione di una rete di resistenza alla devastazione ecologica e sociale in corso.

Claudia Terra è un’attivista abruzzese che sta svolgendo un dottorato di ricerca in filosofia politica tra l’Università di Trento e l’École Normale Supérieure di Parigi, autrice di saggi sulla democrazia e sul pensiero ecologista.

L’iniziativa è un’occasione per confrontare visioni e metodi di azione tra l’esperienza della lotta per l’acqua del Gran Sasso con quella di altri movimenti che affrontano la tematica della salvaguardia dell’acqua.