Regalò acqua potabile a Schiavi, menzione d’onore per il Comune di Civitanova del Sannio

Una “menzione d’onore” è stata riconosciuta e conferita al Comune di Civitanova del Sannio dall’associazione “Città per la Fraternità” nell’ambito della dodicesima edizione del premio “Chiara Lubich per la fraternità“. La motivazione è questa: «Per l’esempio di solidarietà e collaborazione tra Comuni prima vicini ora amici, con la condivisione del bene pubblico per eccellenza: l’acqua, in un momento di forte crisi idrica per il Comune di Schiavi di Abruzzo. Un atto che non solo è un esempio di disponibilità e collaborazione, ma rappresenta l’importanza dell’etica nella gestione pubblica, dimostrando che esiste ancora spazio per decisioni basate sul bene comune e sulla fraternità, mettendo al centro il benessere collettivo e la collaborazione reciproca».

In pratica il riconoscimento al Comune di Civitanova del Sannio è arrivato in seguito alla disponibilità dello stesso di rifornire gratuitamente di acqua potabile il vicino, sia pure fuori regione, paese di Schiavi di Abruzzo, alle prese, la scorsa estate, con una crisi idrica senza precedenti.

Il sindaco Piluso di Schiavi e la collega Ciampittiello di Civitanova del Sannio

Un accordo tra i sindaci Roberta Ciampittiello e Luciano Piluso diede avvio ad una spola interminabile di viaggi in autobotte: l’acqua in esubero di Civitanova è finita nell’acquedotto comunale del piccolo centro montano abruzzese. Un viavai che non sfuggì alla nostra testata giornalistica che per prima e in solitaria diede la notizia coniando addirittura l’espressione “solidarietà idrica“.

La sindaca Ciampittiello ospitata dal Consiglio comunale di Schiavi di Schiavi

La pubblicazione della notizia non fece troppo piacere, in realtà, alla sindaca di Civitanova, che avrebbe preferito tenere un basso profilo sulla vicenda. Invece proprio grazie all’articolo de l’Eco la notizia venne ripresa da decine di giornali sia regionali che nazionali e quella visibilità mediatica è valsa oggi la menzione d’onore che è arrivata per il Comune molisano.

Francesco Bottone