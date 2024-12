Acquedotto “colabrodo”, Poggio Sannita corre ai riparti

Le precipitazioni nevose di questi giorni, che sicuramente potranno “ricaricare” le sorgenti, non fanno abbassare la guardia all’amministrazione comunale di Poggio Sannita che infatti ha deciso di combattere la crisi idrica nell’unico modo possibile e indipendente dal meteo, cioè riparando le tubature ed eliminando, il più possibile, le perdite e le dispersione della preziosa risorsa acqua.

Proprio Poggio Sannita, tra l’altro come tutti gli altri centri dell’Alto Molise, è stata obbligata a far ricorso, durante l’estate, al razionamento idrico, con continue interruzioni dell’erogazione, soprattutto in orario notturno.

E la chiusura notturna, quando cioè il consumo è teoricamente nullo o comunque minimo, altro non è che un espediente per far ricaricare i serbatoi dell’acquedotto, ma anche l’ammissione e la prova che le reti sono appunto “colabrodo”. La preziosa acqua potabile, sempre più scarsa per via delle precipitazioni sempre più deboli, si disperse, perché la maggior parte della rete idrica è vecchia, datata e danneggiata. Nei giorni scorsi il Comune di Poggio Sannita, con una determina firmata dal responsabile dell’area tecnica, ha dato l’ok ad interventi di riparazione delle perdite idriche, con impegno di spesa e affidamento alla ditta che dovrà realizzare i lavori.

«Il Comune di Poggio Sannita intende operare nella manutenzione degli immobili comunali e relativi impianti, nonché al loro funzionamento con l’acquisizione di beni, forniture, materie prime che consentano l’utilizzo ed il buon funzionamento della proprietà comunale. – si legge sulla determina dell’ufficio tecnico – Occorre provvedere ad alcuni lavori di riparazione e manutenzione dell’acquedotto comunale».

L’importo stanziato è di poco meno di quattromila euro, che arriva a superare quella soglia solo con l’Iva, e dunque si può procedere con un affidamento diretto. E la ditta scelta è quella di Angelo Ricchiuti, di Sant’Agapito. Il responsabile del procedimento è il geometra Piero Fantilli e i lavori di sistemazione della rete idrica inizieranno appena nelle condizioni di tempo, anche in considerazione del meteo.