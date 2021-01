Acquista un orologio on line, ma è una truffa: denunciato un pugliese

Un cittadino vastese, nei giorni scorsi, sporgeva denuncia-querela contro ignoti per truffa in quanto, dopo aver acquistato un orologio su un noto sito internet, non riceveva nei giorni seguente la consegna della merce, non riuscendo più a contattare il venditore della stessa.

In particolare l’uomo, dopo aver pattuito telefonicamente un compenso pari a 400 euro, provvedeva al pagamento dell’orologio mediane accredito su una Postepay. Il venditore, una volta ricevuto il compenso, si rendeva irreperibile all’acquirente e non consegnava la merce.

Gli accertamenti condotti dai poliziotti di via Bachelet permettevano di identificare un pugliese, il quale è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto per il reato di truffa.

La Polizia di Stato raccomanda di prestare la massima attenzione nello shopping online ricordando che, non sempre, ciò che sembra essere un buon affare, si rivelerà tale.

Al riguardo, la Questura invita a consultare la “Guida sicura per gli acquisti online 2020” scaricabile sul sito www.poliziadistato.it.

