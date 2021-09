Ad Agnone storica reunion dei “ragazzi” nati nel 1961

Una reunion per festeggiare sessant’anni e rinverdire i tempi andati ma con lo sguardo sempre proteso al futuro. Perché se è vero che sessanta candeline non sono uno scherzo, ci sono ancora tante stagioni per progettare, gioire e rendersi utili per la famiglia e collettività. Come a sentenziare: la seconda giovinezza inizia oggi. Per chi non l’avesse capito a darsi appuntamento i “ragazzi” classe 1961 di Agnone che alle 17,00 si ritroveranno nella chiesa di Sant’Antonio Abate dove è prevista una santa liturgia. Dopodiché la serata proseguirà al ristorante il ‘Corazziere’. Di mezzo l’immancabile aperitivo al Caffè Letterario. E come dice uno dei protagonisti dei festeggiamenti: che non venga mai giorno! Auguri ai “ragazzi” del ’61 da parte della redazione.

