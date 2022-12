adagnonesivasenzainvito, l’hashtag lanciato dalla sindaca Sabrina Lallitto

«L’invito non me l’ha portato, però ci vado lo stesso. Seguite i riti del fuoco».

E’ il simpatico post lanciato in rete dalla sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto, giovane amministratrice dalla spiccata propensione all’utilizzo dei social media che è anche una “tiratina d’orecchi” per il collega sindaco Saia, colpevole, appunto, di non averla invitata. Un vero e proprio spot per la prima ed attesissima “Festa dei fuochi rituali” di domenica 3 dicembre, che verrà vedrà protagonisti sei comuni molisani legati dalla tradizione dei riti del fuoco appunto: Oratino, Civitanova del Sannio, Salcito, Montefalcone nel Sannio, Pietrabbondante e ovviamente Agnone. Casacalenda non è tra i protagonisti diretti della manifestazione, presentata come una operazione di «marketing territoriale» dal sindaco Saia, ma la prima cittadina Sabrina Lallitto non solo sarà presente, invita anche alla partecipazione di massa. E lo fa, appunto, lanciando l’hashtag #adagnonesivasenzainvito.