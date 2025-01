Addio a mastro Feliceandrea Mastrostefano, anima del gruppo ‘Guastra’ e della Ndocciata di Agnone

Ci ha lasciati mastro Feliceandrea Mastrostefano. Aveva 85 anni. Figura di grande rilevanza per la comunità, sarà ricordato soprattutto per il suo instancabile impegno per la tradizionale “Ndocciata”. Fu infatti uno tra i principali fondatori del gruppo Guastra, che, insieme alle altre quattro contrade di Agnone, contribuisce ogni anno a rendere spettacolare la straordinaria celebrazione del fuoco.

La sua memoria è viva anche nell’associazione “La Repubblica di Maiella”, che in questo giorno di lutto sottolinea il profondo amore di mastro Feliceandrea per le celebrazioni in onore della Madonna della Libera, venerata nel rione omonimo, cui era particolarmente devoto.

La redazione de L’Eco Online si stringe attorno al dolore della famiglia, porgendo le più sentite condoglianze a tutti i parenti.