“CuoRibelli”: giovani in cammino a Campitello Matese

Si chiama “cuoRibelli” il sogno che diventa realtà: è questo il titolo scelto per la Route Regionale R/S del Molise 2025, che dal 7 al 10 agosto vedrà protagonisti i Rover e le Scolte (ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni) provenienti da tutta la regione, riuniti a Campitello Matese per vivere un’esperienza intensa di strada, condivisione e responsabilità verso il territorio.

Il titolo “cuoRibelli” nasce dall’unione di tre parole chiave: cuori, perché ogni scelta autentica parte dal cuore e si manifesta nella quotidianità; belli, perché oggi più che mai è urgente tornare a cercare e custodire la bellezza; e ribelli, perché servono giovani capaci di una ribellione gentile e consapevole, capace di generare cambiamento.

Il percorso che ha portato a questa Route è iniziato nel 2021, quando – usciti dal silenzio e dall’isolamento della pandemia – la Pattuglia Regionale R/S ha ascoltato i bisogni dei giovani dei diversi gruppi scout del Molise. Ne è emersa una richiesta forte e chiara: crescere insieme, oltre i confini delle singole comunità. Da quell’ascolto è nata una progettazione condivisa, che ha messo al centro il cammino, l’incontro e la bellezza della corresponsabilità. Durante i quattro giorni della Route, ogni gruppo approfondirà un tema scelto liberamente, per poi trasformarlo in un progetto concreto di cambiamento per il proprio territorio. Un laboratorio di cittadinanza attiva, che nasce dall’esperienza, dalla riflessione e dalla forza del camminare insieme.

Per rendere questa esperienza davvero inclusiva e sostenibile, è stata lanciata una raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. I fondi raccolti serviranno a coprire alcune spese fondamentali, con l’obiettivo non solo di “fare bene le cose”, ma soprattutto di educare alla cura e alla consapevolezza.

La Route Regionale è promossa dalla Pattuglia Regionale Rover e Scolte (R/S) del Molise, un’équipe di capi scout dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) che accompagna e sostiene il cammino educativo dei giovani della Branca R/S a livello regionale.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/cuoribelli-route-regionale-r-s-agesci-molise/