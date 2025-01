Tutti bocciati al concorso comunale, crollano le adesioni al secondo bando

Un altro colpo di scena caratterizza il già chiacchierato bando pubblico lanciato dal Comune di Belmonte del Sannio per l’assunzione di un funzionario ad elevata qualificazione da inserire, part time, nel settore tecnico del Municipio. Si tratta, i nostri lettori lo ricorderanno, del famoso bando nel corso del quale, all’esito di due selezioni, furono tutti bocciati. Trentacinque partecipanti, quattordici dei quali ammessi alla prova selettiva dopo la preselezione, che vennero sonoramente bocciati dalla commissione.

Un esito clamoroso per un concorso pubblico bandito in un piccolo Comune di montagna che fece gridare allo scandalo il consigliere di minoranza Tonino Paglione. La protesta dell’esponente e ideologo dell’opposizione era riferita al dispendio di denaro pubblico. L’intera operazione di selezione dei candidati costò alle casse comunali non certo floride di Belmonte del Sannio qualcosa come dodicimila euro. Di lì la diffida al sindaco Errico Borrelli: non serve indire un altro costoso bando pubblico, basta attingere dalle graduatorie dei vincitori di concorso di altri enti locali vicini.

Questo accadeva a cavallo tra la primavera e l’estate scorsa. Nelle settimane immediatamente successive alla clamorosa bocciatura di massa venne presentata anche una formale richiesta di annullamento del concorso per presunte difformità tra quanto previsto dal bando di concorso in relazione alle materie d’esame e le domande poi effettivamente poste dalla commissione esaminatrice presieduta da Fulvia Ricci.

«In sede di espletamento della seconda prova scritta, – si legge sulla richiesta di annullamento – due delle domande della traccia estratta e quattro di quelle non estratte, riguardavano materie relative ad Anagrafe, Stato Civile, Servizi Elettorali, Codice dell’Amministrazione Digitale e Codice della Privacy, materie non previste dal programma d’esame». Riassumendo: i candidati si sono preparati su alcune materie, quelle elencate dal bando di concorso, mentre sono stati interrogati su ben altri argomenti. Inevitabile la debacle e la bocciatura in massa.

Incurante delle diffide dell’opposizione, o meglio di parte di essa, e delle istanze di annullamento presentate dai partecipanti bocciati, Errico Borrelli è andato diritto per la sua strada, fermamente deciso ad assumere un funzionario ad elevata qualificazione per rinforzare e riqualificare l’organico comunale. Tra l’altro il fortunato vincitore lavorerà part time per diciotto ore settimanali. Ma il vero colpo di scena, che diviene quindi notizia, è che a questo secondo e costoso bando parteciperanno solo due candidati. Dai trentacinque della prima selezione a solo due aspiranti, il “crollo” ha davvero del clamoroso.

Come se gli interessati a ricoprire quella posizione pubblica si fossero spaventati per la severità della commissione esaminatrice capace addirittura di bocciare tutti i candidati. Più ipotesi e letture si fanno in paese in merito a tutta questa vicenda, ma al netto delle interpretazioni e delle allusioni che lasciano il tempo che trovano, il dato oggettivo e riscontrabile è che solo in due parteciperanno al secondo bando. E non ci sarà neanche bisogno di procedere alla prova preselettiva, «in quanto il numero delle domande è inferiore alla soglia stabilita», come si legge sulla determina dirigenziale firmata in questi ultimi giorni. «Con successivo provvedimento – spiegano dal Municipio – si procederà alla nomina della commissione giudicatrice della selezione in parola».