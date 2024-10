Adesca la vittima su un’app di incontri e tenta di rapinarla, 43enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 43 anni originario di Foggia ma residente in quel centro, per il reato di tentata rapina e lesioni personali. L’attività di indagine svolta dai militari ha permesso di accertare che il soggetto dopo aver adescato la vittima su un’app per incontri, mediante l’utilizzo di una foto non vera, otteneva un appuntamento con la stessa nel corso del quale gli sferrava un pugno al volto per tentare di impossessarsi del telefono cellulare e dei soldi.

Gli accertamenti tempestivi hanno permesso di individuare subito l’aggressore, rilevando pure che lo stesso risulta essere noto per altri episodi simili commessi sul territorio. Tale attività si inserisce nell’ambito della specifica attività di sensibilizzazione svolta dai Carabinieri sulla materia, al fine di prestare attenzione sull’uso dei social network che molto spesso possono essere utilizzati da truffatori o soggetti che tentano di approfittarsi delle vittime.