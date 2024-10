Viaggia senza biglietto e minaccia di morte l’autista dell’autobus, egiziano denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chieti hanno deferito in stato di libertà un soggetto di origini egiziane per resistenza a pubblico ufficiale e minacce nei confronti di un controllore di autobus del servizio urbano.

Nella circostanza, l’uomo dopo essere salito a bordo senza aver acquistato alcun biglietto minacciava di morte l’operatore in attività di verifica che prontamente richiedeva l’intervento dei militari. Quest’ultimi, una volta giunti sul posto, procedevano al controllo del soggetto che tuttavia si rifiutava di fornire le proprie generalità e contestualmente opponeva resistenza al controllo. L’uomo veniva ricondotto alla calma ed accompagnato in caserma dove veniva identificato e deferito all’Autorità giudiziaria.



Inoltre nel corso della nottata venivano anche deferiti in stato di libertà due soggetti per guida in stato di ebrezza alcolica, poiché sorpresi alla guida dei propri veicoli con un tasso alcolemico sopra la soglia consentita.