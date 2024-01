‘Affari tuoi’ e lotteria Italia, Agnone davanti Rai 1 per tifare Mario Pirosanto

Questa sera a partire dalle 20,35, Agnone sarà incollata su Rai 1 per vedere come andrà a finire l’esperienza di Mario Pirosanto, protagonista da diverse puntate della trasmissione ‘Affari Tuoi’ condotta da Amadeus. Durante lo show televisivo prevista l’estrazione dei biglietti vincenti della ‘Lotteria Italia’ legata all’Epifania con il primo premio di cinque milioni di euro. Immaginabile, dunque, un enorme audience con milioni di telespettatori che seguiranno il programma che tra gli altri vedrà ospiti d’eccezione quali gli attori Benedetta Porcaroli, Stefano Accorsi e Pietro Castellitto, il trio comico Lillo, Sergio Friscia e Francesco Paolantoni.

Chi è il concorrente del Molise – Classe ’82, laureato in Scienze Motorie, Mario Pirosanto al suo fianco porterà la sorella Rosa. Nel suo curriculum esperienze da ex calciatore dilettante, ha militato nelle fila dell’Agnonese, sfiorando l’approdo nel grande calcio, quando da giovanissimo sostenne un provino con l’Udinese. Altra curiosità vuole che Pirosanto sia il terzo agnonese a partecipare alla nota trasmissione di Rai 1. Infatti in passato a cimentarsi con i pacchi di Rai 1, il brigadiere dei carabinieri, oggi in pensione, Mario Fusaro e il nostro direttore Maurizio d’Ottavio che nel 2015 portò a casa 38.750 euro. Più fortunato l’allora sindaco di San Pietro Avellana, Francesco Lombardi, che un anno prima, vinse la cifra di 52.000 euro. Invece nulla da fare per Katia Catalano, la bella e simpatica ragazza di Belmonte del Sannio, solo qualche mese fa, tornata a mani vuote da Roma.

A Mario naturalmente un enorme in bocca al lupo con la speranza che possa far saltare il banco e rientrare in Molise con un bel malloppo.